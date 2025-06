Il caos sull'A-19, la Cna: «Servono interventi immediati per risolvere l'emergenza viabilità»

Le ripercussioni di questi interminabili cantieri si stanno facendo sentire quotidianamente sui nostri associati, in particolare sulle aziende di trasporto merci, sulle imprese artigiane e su tutti i lavoratori che ogni giorno devono raggiungere il posto di lavoro. Si registrano ormai tempi di percorrenza insostenibili: ogni giorno, per coprire tragitti normalmente brevi, si impiegano più di due ore tra andata e ritorno, generando ritardi, difficoltà logistiche e pesanti perdite di produttività.

«Le nostre imprese stanno affrontando un disagio crescente che sta mettendo a dura prova l'intero tessuto produttivo locale. I ritardi quotidiani stanno costringendo molte aziende a riorganizzare turni e orari, con un costo economico e organizzativo che diventa sempre più difficile da sostenere e quantificare» dichiara Maria Concetta Di Salvo, presidente CNA Bagheria.

Anche il settore dell’autotrasporto vive una situazione critica: «I nostri mezzi rimangono bloccati per ore nel traffico, con evidenti conseguenze sui costi di gestione, sui tempi di consegna e sulla competitività delle nostre imprese. Occorrono decisioni rapide per sbloccare questa paralisi» sottolinea Giuseppe Ferrara, Presidente CNA FITA Trasporti.

A farsi portavoce dell’appello dell’intero sistema CNA anche il Segretario Provinciale di CNA Palermo, Pippo Glorioso, che aggiunge: «È in gioco la tenuta economica di un territorio già fragile. Chiediamo al Presidente Schifani e a tutte le istituzioni regionali di mettere in campo misure straordinarie e urgenti per consentire il rapido completamento dei lavori e il ripristino di una viabilità regolare. Non possiamo più permetterci ulteriori rinvii».

CNA Bagheria e CNA-FITA Trasporti si uniscono dunque con forza all’appello dei Sindaci, sollecitando un intervento risolutivo e immediato da parte della Regione Siciliana per superare una crisi che sta penalizzando pesantemente l’economia e la qualità della vita di migliaia di cittadini e imprese.