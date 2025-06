Maturità 2025, pubblicate le commissioni ed è «caccia» ai commissari esterni

Subito dopo la pubblicazione, oggi, degli elenchi delle commissioni in vista dell’esame di maturità, con le assegnazioni alle varie scuole, da parte del Ministero dell’Istruzione, è partita la tradizionale «caccia» alle informazioni.

A confermarlo sono i risultati di un sondaggio realizzato da Skuola.net su un campione di circa 1.000 studenti che affronteranno la Maturità 2025: l’81% ha dichiarato che conoscere in anticipo il nome e le abitudini dei commissari è "molto» o «abbastanza» importante. Solo una piccola fetta (19%) dice di non dare troppo peso alla questione. Quanto i nomi vengono resi pubblici scatta, quasi in blocco, la ricerca di più dettagli possibili sui prof «sconosciuti»: a mettere in piedi una qualche strategia saranno quasi 9 su 10.

Principalmente con due modalità differenti, equamente distribuite: il 48% degli studenti si sta attivando, o lo farà nei prossimi giorni, andando in autonomia, mentre il 40% prova a organizzarsi con i compagni di classe per aumentare le chance di raccogliere dettagli utili. Soltanto il 12% ammette di non voler fare alcuna indagine.