La via diplomatica del Vaticano prende quota con Leone

«Quante divisioni ha il Papa?». La celebre, sarcastica frase di Stalin a Yalta, a chi gli faceva presenti le esigenze di Pio XII sull'assetto europeo, risuona con significati particolari anche adesso, mentre si registra la prima conversazione telefonica di papa Leone XIV con Vladimir Putin, con al centro naturalmente la guerra in Ucraina. Al momento dell’elezione in Conclave, in molti si sono

chiesti come sarebbe stato visto un Papa americano nelle principali sedi internazionali.

E, anche indipendentemente dalla sua nazionalità e provenienza, a neppure un mese da quell'8 maggio non si può negare che Leone - sia con i suoi appelli di pace, sia soprattutto con le ripetute disponibilità a offrire il Vaticano come sede di negoziati - abbia assunto un ruolo con un suo riferimento preciso nel quadro diplomatico globale. Prova ne è anche la conversazione con il presidente russo che, nonostante gli sforzi di papa Francesco, è la prima di Putin con un capo della Chiesa di Roma dall’invasione in Ucraina. In precedenza, come è stato ricordato anche dai media di Mosca al momento del funerale di Bergoglio, Putin e il Papa argentino si erano incontrati tre volte in Vaticano, nel 2013, 2015 e 2019, e avevano parlato anche telefonicamente, l’ultima volta nel dicembre 2021.