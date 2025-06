Il dl sicurezza è legge tra le proteste: dalla cannabis al carcere e le bodycam per le forze dell'ordine, ecco cosa cambia

Stretta sulle occupazioni abusive delle case, ma anche reato di blocco stradale; norme sui servizi segreti e un giro di vite sulle rivolte in carcere e ancora una stretta sulla cannabis light. Sono alcuni dei punti cardine del decreto sicurezza, un provvedimento di 39 articoli che ha recepito gran parte del ddl in materia risalente al 2023 e che è stato approvato in via definitiva al Senato.

Stretta sulla Cannabis light

Stop alla coltivazione e alla vendita delle infiorescenze, anche di cannabis a basso contenuto di Thc, per usi diversi da quelli industriali consentiti. Il commercio o la cessione di infiorescenze viene punito con le norme del Testo Unico sulle Sostanze Stupefacenti, parificando, dunque, la cannabis light a quella non light.

Le rivolte in carcere e nei Cpr

Arriva il nuovo reato di rivolta in carcere e prevede la punibilità con la reclusione da 1 a 5 anni. Punite anche le condotte di resistenza passiva.

Detenute madri

Diventa facoltativo l’attuale obbligo di rinvio della pena per le donne in gravidanza e le madri con figli sotto i 3 anni che andranno, comunque, negli Icam, gli istituti a custodia attenuata.

Misure contro No-Tav e No-Ponte

Aggravante per la violenza o la minaccia a un pubblico ufficiale se commessa per impedire la realizzazione di un’opera pubblica strategica.

Reati in treno o nelle stazioni

Altra aggravante è quella se i reati sono commessi all’interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie o delle metropolitane o sui treni.

Accattonaggio con minori e truffe ad anziani

Sale da 14 a 16 anni l’età per la quale viene punito l’impiego di minori nell’accattonaggio e aumenta da 3 a 5 anni la pena massima. Pene più severe anche per le truffe ai danni delle persone anziane.

Tutela legale delle forze dell'ordine e armi senza licenza

Raddoppio delle spese legali, con tetto fino a 10mila euro, per forze dell’ordine, forze armate o agenti indagati per fatti inerenti al servizio. Gli agenti di PS potranno portare alcune armi senza licenza quando non sono in servizio.

Novità per gli 007

Si rendono permanenti alcune norme di garanzia per gli agenti dei Servizi tra cui la non punibilità di condotte come la partecipazione e «direzione o organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico».

Blocco stradale

Carcere fino a 1 mese per chi blocca dasolo una strada o una ferrovia e da 6 mesi a 2 anni se il reato è commesso da più persone riunite.

Imbrattamento edifici pubblici

Cambia il reato di deturpamento o imbrattamento di cose altrui: se avviene su beni mobili o immobili pubblici, con l’obiettivo di 'ledere l’onore, il prestigio o il decorò si rischia fino a 1 anno e 6 mesi e la multa fino a 3mila euro.

Bodycam

Sì alle bodycam per le forze di polizia impegnate nel mantenimento dell’ordine pubblico anche se non come dotazione obbligatoria. Si prevede anche la possibilità di usare la videosorveglianza nei luoghi in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

Daspo urbano esteso

Il Daspo urbano, il divieto di frequentare determinate aree delle città, si estende a chi è stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nei 5 anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nei dintorni di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.