Ucraina, gli 007: «Il ponte in Crimea colpito con esplosivi piazzati sott'acqua»

Per la terza volta dall’inizio della guerra, i servizi segretari ucraini (Sbu) hanno preso di mira il ponte di Kerch che collega la penisola di Crimea con la Russia continentale. Gli 007 di Kiev hanno piazzato 1.100 chilogrammi di esplosivo, nei piloni sott'acqua, che hanno fatto esplodere questa mattina.

«L'operazione è durata diversi mesi. Gli agenti dell’Sbu hanno piazzato delle mine nelle fondamenta di questa struttura illegale. E oggi, senza vittime tra la popolazione civile, alle 04.44 ora locale, è stato attivato il primo esplosivo», ha detto l’Sbu in una dichiarazione accompagnata da un video e una fotografia del ponte danneggiato.

Il viadotto era stato realizzato per volontà del presidente russo Vladimir Putin dopo l’annessione della Crimea nel 2014. «Il ponte di Crimea è un obiettivo assolutamente legittimo», in quanto costruito per collegare la Russia al territorio ucraino occupato e per fungere da «arteria logistica per il rifornimento» all’esercito russo, ha spiegato il capo dell’Sbu, Vasil Maliuk, che ha supervisionato personalmente l’operazione. «La Crimea è Ucraina», ha sottolineato.