Pescara, muore dopo l'uso del taser: la Procura indaga

Il malore, e poi il decesso. La procura di Pescara indaga per comprendere quanto è accaduto questa mattina dopo che la polizia, intorno alle ore 11 circa aveva arrestato Z.R., 30 anni (e non 28 anni come si era appreso in un primo momento).

L’uomo, ricostruisce una nota della procura, apparentemente coinvolto poco prima aveva avuto un alterco e aveva opposto resistenza a un pubblico ufficiale, «che è stato necessario vincere con l’uso del taser». Una volta portato nelle camere d’attesa per definire gli atti di polizia giudiziaria necessari, Z.R. ha accusato un malore per il quale è stato soccorso sul posto dal 118; trasportato in ospedale per le manovre di rianimazione, è morto.

Le indagini sono state delegate dai pm pescaresi alla Squadra Mobile.