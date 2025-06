Nucleare, Meloni e il premier slovacco: «Sì ai reattori di quarta generazione»

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, e il Primo Ministro della Repubblica Slovacca, Robert Fico, si sono incontrati oggi a Palazzo Chigi. I due Capi di Governo hanno espresso soddisfazione per l’intensità e la qualità del dialogo politico, istituzionale e a livello di esperti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovacca.

I due leader hanno valutato con favore la dinamica positiva della cooperazione bilaterale e l’interesse reciproco per il suo ulteriore approfondimento in settori quali l’automazione, le tecnologie innovative, le infrastrutture dei trasporti, l’energia rinnovabile e l’energia nucleare di nuova generazione. A tal proposito hanno accolto con soddisfazione la prospettiva dello sviluppo e costruzione di reattori nucleari avanzati di quarta generazione». Così si legge in un comunicato stampa congiunto dei due leader.

«Sulla difesa - si legga ancora - hanno confermato il loro interesse per l’approfondimento della cooperazione bilaterale, inclusi i progetti finalizzati a rafforzare l’industria della difesa, a sostenere la crescita economica, e a contribuire al potenziamento della loro sicurezza».