Inneggiava a Turetta, ventenne arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento verso la sua ex

È stato arrestato nuovamente il ventenne ferrarese che, via social, inneggiava a Filippo Turetta, reo confesso dell’omicidio di Giulia Cecchettin, definendolo un esempio e un modello. A eseguire il fermo, i carabinieri di Ferrara.

Il ventenne non ha rispettato il divieto di avvicinamento alla sua ex. A maggio era stato denunciato dalla ragazza, residente in provincia di Vicenza, dopo essere stata aggredita più d’una volta. Il ventenne l’aveva percossa e minacciato di morte lei e i suoi familiari. Il gip del di Venezia aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di divieto di avvicinamento. Dopo il provvedimento, il ragazzo, aveva parlato anche con Gino Cecchettin, il padre di Giulia, al quale aveva chiesto perdono, sostenendo di essere pentito, e ottenendolo.

Questa mattina la madre della ragazza, saputo che la figlia si stava recando a Ferrara per incontralo, ha chiamato i carabinieri di Thiene (Vicenza) che subito si sono messi in contatto con la centrale operativa della compagnia di Ferrara. Arrivati nei pressi della stazione ferroviaria estense, i militari dell’Arma hanno visto i due giovani insieme e sono intervenuti. Il giovane ferrarese è stato portato in caserma e poi arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla vittima. Su disposizione del pubblico ministero, il ragazzo è stato poi rimesso in libertà, ma resta valido il divieto di avvicinamento.