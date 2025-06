Ucraina, Kiev: «L'attacco agli aeroporti russi ha causato un danno di 7 miliardi di dollari»

Il Servizio di Sicurezza Ucraino (Sbu) ha dichiarato che il massiccio attacco agli aeroporti militari in Russia ha causato danni per 7 miliardi di dollari. «Sette miliardi di dollari: questo è il costo stimato per l’aviazione strategica nemica, colpita oggi dall’operazione speciale 'Spider Web' condotta dall’Sbu», si legge in un comunicato pubblicato su Telegram dal servizio, secondo il quale il 34% degli aerei dotati di missili da crociera strategici è stato colpito