La madre lo scopre a sniffare in casa e lo prende a bastonate

È finito in ospedale, ferito dalla madre 75enne che lo ha colpito alla schiena con il manico di una scopa dopo averlo preso a schiaffi e pugni una volta scoperto, in casa, a sniffare di nascosto della cocaina. Protagonista della vicenda, andata in scena due notti fa in una abitazione del quartiere Vigna a Cesena - e riportata dal quotidiano "Corriere di Romagna" - un 54enne, «salvato» dall’intervento di una Volante della Polizia e poi medicato dai medici del «Bufalini».

A far giungere i poliziotti sul posto, lo stesso 54enne oggetto della reazione violenta della madre. Insieme agli agenti è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha portato l’uomo in ospedale per le cure del caso prima di essere dimesso con diverse contusioni - e un referto di 5 giorni di prognosi - ma nessuna frattura.

Ai poliziotti il 54enne avrebbe raccontato quanto accaduto a casa e ha ammesso la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Ora, riporta ancora il giornale locale, per la madre 75enne potrebbero esserci conseguenze penali solo nel caso in cui il figlio presentasse una denuncia. Per lui, invece, potrebbero partire una segnalazione al Sert come assuntore di sostanze stupefacenti e una alla Prefettura che potrebbe adottare altre misure come il ritiro della patente di guida.