Centri Visodent chiusi, il Codacons deposita nuovi atti alle procure siciliane

Dopo aver presentato una denuncia alle Procure di Catania, Messina , Ragusa, Palermo e Trapani in merito alla chiusura improvvisa della struttura odontoiatrica Visodent e ai gravi disagi subiti dai pazienti. Il Codacons ha depositato nuovi atti in Procura per conto di alcuni cittadini coinvolti, nell’ambito delle azioni legali avviate a tutela dei loro diritti.

«I pazienti, rimasti senza cure, senza accesso alla documentazione sanitaria e con finanziamenti ancora attivi per prestazioni mai effettuate, si sono rivolti al Codacons per ricevere supporto legale - si legge in una nota dell’associazione - Oggi sono stati depositati nelle Procure di Catania, Messina e Ragusa gli atti di chi ha deciso di denunciare formalmente quanto accaduto. È inaccettabile che cittadini già danneggiati debbano continuare a pagare per cure mai ricevute. Stiamo attivando ogni strumento legale per tutelare i loro diritti».