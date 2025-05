Minacce e chiamate senza sosta all’ex compagna: arrestato per stalking appena uscito dal carcere

Messaggi a raffica, con minacce, per riallacciare la loro relazione. Per questo un uomo di 39 anni a Gasperina, nel catanzarese, è stato arrestato dai carabinieri di Torre Melissa (Crotone), in flagranza differita, per atti persecutori nei confronti della giovane ex compagna.

L’uomo, infatti, da pochi giorni uscito dal carcere, volendo recuperare il loro rapporto, le ha mandato numerosi messaggi intimidatori e minatori. La ragazza, che era in una struttura di accoglienza sul territorio della Compagnia di Cirò Marina ha denunciato tutto ai carabinieri nella giornata venerdì scorso.

Nella tarda serata di sabato, tuttavia, la vittima, percependo un pericolo sempre più imminente, si è rivolta nuovamente al 112, riferendo che il volume di messaggi e tentativi di contatto si era moltiplicato, avendo ricevuto, in quella sola giornata, circa 130 sms, di cui molti contenenti minacce, e 30 tentativi di chiamata.

I militari dell’Arma a quel punto lo hanno arrestato, e ora l’uomo è nella Casa Circondariale di Catanzaro, in attesa dell’udienza di convalida.