Trovata senza vita la 14enne scomparsa nel Napoletano

È stata trovata senza vita la 14enne Martina Carbonaro allontanatasi nella serata dello scorso 26 maggio e la cui scomparsa è stata denunciata dalla madre. I carabinieri della Compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno scoperto il cadavere della minorenne, nascosto in un edificio diroccato adiacente ex stadio «Moccia», ad Afragola, in provincia di Napoli.

Sono in corso indagini coordinate dal pm di turno della procura di Napoli nord.

Ipotizzano l’omicidio i carabinieri e la Procura di Napoli Nord che stanno indagando sulla morte di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola scomparsa nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio e trovata senza vita in un edificio diroccato nei pressi dell’ex stadio Moccia della stessa città del Napoletano: tra i sospettati c'è l’ex fidanzato che ha qualche anno in più di Martina, il quale dalla scorsa notte è in caserma.

Già nel primo pomeriggio i militari dell’arma stavano ispezionando il luogo dove poi è stato trovato il cadavere della giovane, e tra le persone che abitano nelle adiacenze dell’ex stadio e le mamme si rincorrevano voci di un presunto ritrovamento, prima del corpo e poi degli indumenti della giovane.