Tragico incendio in un'abitazione nel Barese, due morti

È di due vittime il bilancio dell’incendio divampato nella serata di ieri in un’abitazione di via Vittorio Veneto, a Cassano delle Murge (Ba). A perdere la vita Vito e Rosa Coppi, fratello e sorella di 38 e 33 anni. I due vivevano nella palazzina insieme ai genitori, che al momento dell’incendio non erano in casa.

I corpi sono stati ritrovati carbonizzati all’ultimo piano dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Bari e Altamura, oltre ai carabinieri. Durante la notte sono stati effettuati rilievi da parte del SIS (Servizio Investigazioni Scientifiche) e dell’Istituto di Medicina Legale. Sono in corso indagini per chiarire le cause del rogo