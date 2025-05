Meteo: piogge in transito, ma il fine settimana sarà sereno

Un piccolo cavetto d’onda sta transitando in queste ore sul Mediterraneo centrale portando un passaggio instabile per l’Italia. Acquazzoni e temporali anche intensi interessano le regioni del Nord mentre nel pomeriggio l’instabilità aumenterà anche sulle zone interne del Centro-Sud. Ultimi giorni di maggio che vedranno ancora la nostra Penisola sul bordo dell’alta pressione con infiltrazioni fresche in quota che porteranno un pò di instabilità pomeridiana soprattutto sui rilievi. Nel weekend a cavallo tra maggio e giugno gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano una più incisiva espansione dell’alta pressione verso est con condizioni meteo tipicamente estive sul Mediterraneo centrale. Attesi cieli per lo più sereni e un aumento delle temperature su valori anche di qualche grado sopra media. Tempo stabile e clima estivo probabilmente anche per la festa del 2 giugno.

Previsioni meteo per oggi. Al Nord. Al mattino nuvolosità compatta in transito con precipitazioni sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi ma senza fenomeni intensi associati, sereno o poco nuvoloso sulle regioni di nord-ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al Centro. Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino con acquazzoni e temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole. Al mattino ampi spazi di sereno ovunque. Al pomeriggio locali precipitazioni sulle zone interne di Molise e Campania, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo ancora stabile ovunque con velature in transito specie sulle regioni peninsulari. Temperature minime in rialzo ovunque. Massime stazionarie o in aumento all’estremo sud, stabili o in calo altrove.