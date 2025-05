Messina, in casa con quasi due chili e mezzo di marijuana: arrestato

Un messinese di 38 anni è stato arrestato in flagranza del reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso di una perquisizione effettuata dagli agenti della polizia nella sua abitazione sono stati trovati circa 820 grammi di marijuana, 12 piante di marijuana per un peso di oltre 1,6 chili, e materiale per la coltivazione oltre che per il confezionamento delle singole dosi.