Meloni agli industriali: «Italia credibile e attrattiva. Sui costi dell'energia speculazione inaccettabile e l'Ue abbiamo il coraggio di rimuovere i dazi interni»

«Inutile che io vi dica che il governo è perfettamente consapevole dell’impatto che i costi energetici hanno sulle famiglie e sulle imprese soprattutto su quelle di piccole e medie dimensioni. Dall’inizio di questo governo noi abbiamo stanziato circa 60 miliardi di euro che è l’equivalente di due leggi finanziarie per cercare di alleviare i costi, ora è evidente che continuare a cercare di tamponare spendendo soldi pubblici non può essere la soluzione». E’ un passaggio dell’intervento della premier Giorgia Meloni, all’assemblea di Confindustria che si è tenuta a Bologna.

La premier si è poi scagliata contro i dazi interni all'Ue: «Il rilancio del Mercato unico europeo è una priorità, perché consentirebbe di mettere l’Europa anche a riparo da scelte protezionistiche di altre nazioni. Anche la Commissione europea ne è consapevole - ha aggiunto -, sta lavorando a un piano d’azione in questa direzione. Come governo siamo pronti a fare la nostra parte. Non possiamo fingere di non vedere come ogni anno oltre 300 miliardi di euro di liquidità europea finiscano in investimenti extra-Ue. È la ragione per la quale consideriamo anche necessario completare rapidamente l’Unione dei mercati di capitale»