L'inchiesta sulle false fatture per 1,3 miliardi di euro, arrestato un latitante a Malpensa

E’ finito in manette uno degli indagati dell’operazione Moby Dick, che, ricostruendo false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro tra Milano e Palermo, aveva fatto emergere un sistema criminale cresciuto con le «frodi caroselo» e con un ruolo importante di mafia e camorra. L’uomo, 45 anni, è stato arrestato ieri nell’aeroporto di Milano Malpensa, giunto in Italia su un volo proveniente dall’Albania: era latitante dal 14 novembre 2024, quando si era volontariamente sottratto all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo che aveva portato all’emissione di 43 misure cautelari nei confronti dei componenti di una organizzazione criminale transnazionale operante in Italia, Spagna e altri paesi dell’Unione Europea, nonché in Svizzera, Singapore e Dubai.

Le investigazioni, coordinate dalla Procura Europea di Milano e Palermo, avevano svelato il suo ruolo di vertice in quella che gli investigatori hanno definito «una vera e propria multinazionale del crimine» sul «lavaggio» dell’Iva intracomunitari, attraverso il sistema delle frodi carosello nel settore del commercio di prodotti informatici e tecnologici. Il danno all’erario è stato stimato per oltre 600 milioni di euro. Il denaro avrebbe alimentato, dissero gli investigatori, clan di mafia e camorra «soprattutto in chiave di composizione di conflitti nati all’interno del sodalizio multilivello tra esponenti delle diverse organizzazioni criminali».