Tre persone, tra cui due bambini, sono morte oggi in un incendio scoppiato in un’abitazione ad Attiches, nel nord della Francia, ha reso noto la prefettura. Altri due bambini e la madre sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. La prefettura ha affermato che le vittime facevano parte di una famiglia con quattro bambini di età compresa tra tre e 10 anni.