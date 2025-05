Cade da un'impalcatura, morto nel Ferrarese

Un uomo di circa settant'anni è morto oggi dopo essere precipitato da un’impalcatura in una proprietà privata in viale Paraguay a Lido delle Nazioni.

L'incidente è avvenuto attorno alle 14. L’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa quattro metri e per lui, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sul posto,

oltre agli operatori sanitari del 118 (giunti pure con l'elisoccorso), sono intervenuti anche i carabinieri di Comacchio e il personale della Medicina del Lavoro per i rilievi e gli accertamenti del caso.