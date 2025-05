Il governo pone la fiducia sul dl Sicurezza, scontri in piazza a Roma tra polizia e manifestanti

Il governo, con il ministro Matteo Piantedosi, ha posto la mozione di fiducia al Decreto Sicurezza in Aula a Montecitorio.

Intanto, si sono registrate tensioni tra manifestanti e polizia a Roma, nel corso della manifestazione promossa dalla rete «No dl Sicurezza - A pieno regime» su via del Tritone, al centro di Roma. I partecipanti alla manifestazione preavvisata in forma statica a piazza Barberini hanno attaccato lo sbarramento delle forze dell’ordine su via del Tritone con l’intenzione dichiarata di raggiungere i palazzi istituzionali , spiegano le forze dell’ordine. Contenuti con gli scudi, i manifestanti sono arretrati annunciando altri tentativi di sfondamento.