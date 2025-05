Sangue sulle strade, morti due ragazzi a Partinico. Il sindaco Rao: Christian e Leonardo resteranno nei cuori di tutti

È di due giovani morti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato a Partinico nella statale 186. I due di 25 e 21 anni a bordo di un’auto sono finiti contro una saracinesca.

Sono stati estratti dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Sono morti poco dopo.

Le vittime sono Cristian Abate di 25 anni e Leonardo Di Blasi di 21 anni. Viaggiavano a bordo di una Fiat Grande Punto. Chi si trovava al volante ha perso il controllo ed è finito contro la saracinesca di un’edificio.

L'impatto è stato fatale. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Partinico. Sono questi ultimi che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità.

«Questa notte la nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia tutti senza parole - sottolinea sui social il sindaco di Partinico Pietro Rao che ha pubblicato la foto dell'auto distrutta e dei due ragazzi -. Due giovani vite, quelle di Christian Abate e Leonardo Di Blasi, sono state spezzate troppo presto in un drammatico incidente stradale avvenuto in Via Principe Umberto. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale, esprimo il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie colpite da questo immenso dolore. Non ci sono parole che possano colmare un vuoto così grande, ma vi siamo accanto in questo momento di indicibile sofferenza».