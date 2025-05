Venezia, motobarca semiaffondata sversa il gasolio nella laguna

Nell’ambito dell’attività operativa finalizzata al controllo della contaminazione lagunare effettuata da un’unità navale del Corpo, in località vecchie chiuse del Brenta, nel territorio comunale di Chioggia, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia, notavano un motopeschereccio semiaffondato dal quale fuoriuscivano idrocarburi sversati nelle acque lagunari adiacenti.

La motobarca si presentava con il vano motore e parte della cabina allagati, ormeggiata con la sola prua ad una delle due briccole costituenti il suo ormeggio sulla sponda di un canale navigabile e la parte poppiera adagiata sul basso fondale. Gli operatori di polizia, saliti a bordo, si assicuravano che non fossero presenti persone e si attivavano, informando il Comando, del fenomeno inquinante in atto. Con il supporto di un’altra unità navale inviata sul posto, si provvedeva a mettere in sicurezza il peschereccio, rinforzando l’ormeggio e arginando lo sversamento di idrocarburi mediante il posizionamento di panne assorbenti, creando una barriera artificiale sulla superfice dell’acqua.