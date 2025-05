Guerra in Ucraina, dato per disperso un altro italiano volontario al fronte

Il cittadino italiano Manuel Mameli risulta disperso sul fronte ucraino, dove si era unito come volontario alle forze di Kiev. Lo riferisce il corriere della Sera, aggiungendo che Mameli è nato nel 2000 a Cagliari. Il Corriere precisa che Mameli è dato per disperso perché il suo corpo non è ancora stato recuperato. La sua morte, pur probabile, non può essere decretata fino a che non viene recuperato il corpo.

La notizia di Mameli giunge dopo quella della morte, questa volta confermata dall’associazione Memorial, di un altro italiano, Antonio Omar Dridi originario di Palermo. Dridi risultava disperso dal 27 marzo mentre Mameli è stato dichiarato scomparso il 18 maggio.