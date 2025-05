Garlasco, il legale dei Poggi: «L'impronta di Sempio non è decisiva»

L’impronta attribuita ad Andrea Sempio e repertata su una parete delle scale non molto lontano da dove la mattina del 13 agosto 2007 venne trovata senza vita Chiara Poggi «non è così decisiva come la vogliono propagandare». Così l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale dei genitori di Chiara in merito al nuovo elemento emerso dalle nuove indagini della Procura di Pavia che ipotizzano che a uccidere sia stato Sempio con altre persone.

Per Tizzoni quella impronta «senza sangue», che si trova vicino a quella di Marco Poggi, il fratello di Chiara non è indicativa: l’attuale e principale sospettato frequentava l'abitazione di via Pascoli perché i due adolescenti erano molto amici. In più, «Marco - ha aggiunto - teneva la playstation e i videogiochi nella tavernetta» che si trova proprio al piano seminterrato. Quindi è probabile che avessero percorso spesso quelle scale. Dove per altro, ha fatto notare l’avvocato, la traccia dell’unica scarpa, per le indagini calzata dall’assassino, con la suola «a pallini e numero 42, «si ferma

al secondo scalino» e non ce ne sono altre più in basso in prossimità dell’impronta di Sempio. E proprio su questa impronta di scarpa, gli inquirenti hanno delegato analisi tecniche per appurare ancora una volta quale sia il numero riferibile a quella suola: il 42 come quello di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara che sta espiando 16 anni di carcere, o il 44 come quello di Sempio.