Meloni con Zelensky-Gb-Ue, coordinamento su negoziati pace

«Nel corso della giornata di oggi, oltre al colloquio con il Santo Padre, il Presidente del Consiglio si è confrontato telefonicamente con il Presidente Zelensky, il Presidente Macron, il Presidente Stubb, il Primo Ministro Starmer, il Cancelliere Merz e la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. E’ stato concordato di mantenere uno stretto coordinamento tra i partner in vista di un nuovo round di negoziati finalizzato a un cessate il fuoco e a un accordo di pace in Ucraina». E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi