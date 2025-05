Hamas: «Nessun aiuto è entrato a Gaza»

Hamas ha reso noto che nessun aiuto è entrato a Gaza, nonostante i dirigenti israeliani abbiano affermato che una quantità «base» di aiuti umanitari sarebbe stata fatta entrare nel territorio palestinese affamato.

«Le dichiarazioni di Netanyahu sull'ingresso di aiuti nella Striscia di Gaza sono un tentativo di gettare polvere negli occhi e ingannare la comunità internazionale. Nessun aiuto è ancora entrato nella Striscia e i pochi camion arrivati al valico di Kerem Shalom [Karem Abu Salem] non sono stati ricevuti da alcun organismo internazionale», ha dichiarato il gruppo palestinese in una nota.

Hamas ha anche denunciato il lavoro dei negoziatori israeliani per la tregua in Qatar, mentre Israele intensifica i suoi attacchi contro Gaza. «La presenza della delegazione israeliana a Doha, nonostante la sua mancanza di autorità, è un palese tentativo di Netanyahu di fuorviare l’opinione pubblica internazionale. La delegazione israeliana ha prolungato la sua permanenza di giorno in giorno senza impegnarsi in negoziati seri da sabato scorso», ha affermato Hamas