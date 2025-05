Garlasco, è di Sempio l'impronta trovata vicino al corpo di Poggi

È un’impronta insanguinata mai attribuita a nessuno nella prima indagine quella che la procura di Pavia e i carabinieri del nucleo investigativo di Milano oggi sostengono essere di Andrea Sempio, indagato per il concorso con altri o con Alberto Stasi nell’omicidio di Chiara Poggi. E’ quanto si apprende in merito all’elemento indiziante contenuto nella consulenza tecnico-scientifica disposta dai pm pavesi. L’orma si trova sulle scale che portano alla cantina della villetta di via Pascoli dove è stato il corpo senza vita della ventiseienne, uccisa la mattina del 13 agosto 2007.

L'impronta, classificata come la numero 33, era stata rilevata proprio dove l'assassino di Chiara Poggi ha gettato il corpo. Nella relazione dei primi investigatori venne giudicata come di «nessuna utilità». Per gli inquirenti di oggi, questo elemento colloca Sempio sulla scena del crimine.

«È stata una giornata molto positiva». È quanto ha detto Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, all’uscita del Tribunale di Pavia al termine dell’interrogatorio del suo assistito. «Siamo molto contenti di essere venuti e aver risposto a tutte le domande - ha aggiunto - Noi abbiamo avuto fiducia in questa indagine sin dal primo giorno e continuiamo ad averla, sempre più forte». De Rensis non è voluto entrare in particolari dell’indagine o commentare l'assenza di Andrea Sempio.