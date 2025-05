Allarme a Cuba per il record di incendi all'inizio del 2025

E’ allarme a Cuba per l’ondata di incendi che sta distruggendo in particolare la vegetazione nella provincia occidentale cubana di Pinar del Río, dove nei primi quatto mesi dell’anno sono già andati in fumo 7.100 ettari di foresta. Si tratta di un numero superiore ai roghi registrati nella regione tra il 2021 e il 2014: in media 1.512 ettari all’anno.

In una pubblicazione sull'organo di diffusione del Partito comunista cubano, il Corpo forestale cubano (Cgb) indica la siccità e l’azione irresponsabile di bracconieri e pescatori come principali cause di incendi. Con oltre 411.000 ettari di foresta e il 48% della sua superficie ricoperta da alberi Pinar del Río è la seconda provincia per quantità di vegetazione a Cuba.