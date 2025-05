Putin-Trump: trattative ma la guerra continua

«Take the bull by the horns», ho cercato di prendere prendere il toro per le corna, oppure «a cowboy taming a wild horse», ho tenuto duro come un cow boy che cavalca un cavallo selvaggio. Nell’uno o nell’altro caso il senso è lo stesso: Putin recalcitra, accampa motivazione particolari, temporeggia. Parla di tregua e trattative, ma continua a bombardare. Insomma non dice affatto quel che pensa e non pensa quello che dice. Ma tutto questo Donald Trump non lo afferma affatto esplicitamente. Lo si intuisce dai suoi movimenti del corpo, la faccia ammiccante, l’andamento ondivago dello sguardo. Il tycoon non ha confermato neanche quanto rivelato dal vice Presidente Vance sul passaggio chiave del colloquio: «Senti, stai parlando sul serio? Dici sul serio?», frase che secondo il suo vice Trump avrebbe rivolto a Putin, quando questi aveva obiettato che «un cessate il fuoco con l'Ucraina sarebbe stato possibile solo una volta raggiunti accordi appropriati».

La pace non risponde, la linea resta occupata. Oltre 120 minuti di colloquio, definito sia da Putin che da Trump molto costruttivo e utile, i negoziati inizieranno a breve, ma non oltre. La guerra continua. Secondo il Cremlino la posizione degli Stati Uniti sul conflitto è neutrale. «Il Vaticano, rappresentato dal Papa, ha dichiarato di essere molto interessato a ospitare i negoziati. Che il processo abbia inizio!» ha scritto il presidente degli stati Uniti, Donald Trump sul suo social Truth. Dietro le quinte, per spiegare come è andata la conversazione con Putin, quale è stato il suo atteggiamento mentre gli telefonava dalla Casa Bianca e quali argomentazioni ha usato, Trump - che ha informato dell’esito del colloquio Zelensky, Giorgia Meloni e gli alleati europei - sarebbe invece apparso indeciso su quali delle tipiche frasi gergali americane possa rendere meglio come ha fronteggiato lo scambio di opinioni col Presidente russo.

Indicativo del contesto della telefonata fra i due presidenti è la conferma - della Tv di stato russa - che Vladimir Putin ha risposto alla telefonata di Trump da scuola di musica nella città meridionale di Sochi, dove si trovava in visita. Come ha anticipato Vance da Roma, dove sulla doppia tragedia delle guerra in guerra in Ucraina e a Gaza ha avuto un colloquio in Vaticano con Papa Leone XIV, Trump ha messo sul piatto della bilancia la fine delle sanzioni e incentivi economici per indurre Putin ad accettare una tregua e avviare trattative per porre fine al conflitto. Ma alla fine la telefonata si sarebbe risolta come gli ambienti dell’intelligence e della segreteria di Stato Usa prevedevano. Non potendo dare risposte concrete e immediate che non siano quelle dell’ulteriore avvio di negoziati, perché come ha affermato ancora Vance «Putin non sa come uscire dalla guerra», il Presidente russo ha rimandato ogni possibile sviluppo ad un incontro diretto con Trump.

Vertice che andrà preparato con cura, anche per quanto riguarda la sede, e per il quale dunque occorreranno settimane e settimane. Tempo che, secondo tutti gli esperti di strategia militare, il Cremlino impiegherà per intensificare i bombardamenti in Ucraina e tentare di lanciare una ennesima offensiva, mandando al massacro altre migliaia di sodati russi. Come dice il proverbio, per la via di «poi, poi», ostinatamente perseguita da Putin si arriva a casa del «mai, mai». Solo che in questo caso dietro il mai c'é il baratro della recrudescenza di un conflitto che determinerà la mobilitazione militare a sostegno dell’Ucraina da parte della Gran Bretagna, dell’Europa e di altri paesi occidentali, ed anche da parte degli Stati Uniti seppur in maniera meno appariscente ma ugualmente concreta, soprattutto per quanta riguarda l’intelligence. Il tempo della pace non manca mai di parola.