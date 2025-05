Meloni: «Pronti a facilitare i contatti per la pace»

Tra i leader a cui Donald Trump ha comunicato l’esito della telefonata con Vladimir Putin c'è Giorgia Meloni. E nella nota di Palazzo Chigi sulla call si parla del lavoro «per un immediato avvio dei negoziati» per arrivare «il prima possibile ad un cessate il fuoco e costruire le condizioni per una pace giusta e duratura in Ucraina». Soprattutto si sottolinea che «è stata considerata positivamente la disponibilità del Santo Padre ad ospitare i colloqui presso il Vaticano». «L'Italia è pronta a fare la sua parte per facilitare i contatti e lavorare per la pace», la conclusione

della sintesi dei colloqui, in cui non si fa riferimento alla minaccia europea di nuove sanzioni contro Mosca, di cui ha parlato invece Berlino.

Da Palazzo Chigi si guarda a Roma come possibile crocevia per la pace. Nella Capitale nell’ultimo mese si sono riuniti i leader di mezzo mondo per il funerale di Papa Francesco e per l'insediamento di Leone XIV, occasione in cui la premier è riuscita a mettere al tavolo il vicepresidente degli Usa JD Vance e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Le prossime settimane potrebbero chiarire il peso di questo incontro nell’economia dei negoziati fra Washington e Bruxelles sui dazi. Intanto in queste ore i meloniani ancora celebrano il vertice: le critiche delle opposizioni vengono bollate come strumentali, e nel centrodestra è ormai comune a tutti gli alleati una «idiosincrasia» (per dirla con un big di FI) per Emmanuel Macron, colpevole di «fare teatro per cercare di recuperare consenso».