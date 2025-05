L'assalto a un portavalori sull'Aurelia, scattano 11 arresti

I Carabinieri stanno eseguendo nelle province di Nuoro, Pisa e Bologna un’ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal Gip di Livorno - a carico di 11 persone, tutte di origine sarda e di età compresa tra i 33 e i 54 anni, ritenute responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di rapina pluriaggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di diverse armi da guerra, munizioni da guerra, esplosivo ed armi comuni da sparo, furto pluriaggravato e ricettazione.

Il provvedimento è frutto delle indagini condotte dal Nucleo investigativo di Livorno sull'assalto a due furgoni portavalori avvenuto il 28 marzo scorso in pieno giorno sulla SS1 Aurelia nel comune di San Vincenzo, quando un «commando» armato composto da malviventi travisati e dall’accento sardo si impossessò di circa 3.000.000 di euro, dandosi alla fuga.

Le indagini hanno consentito di accertare le relazioni e le rispettive attività svolte dagli indagati (alcuni esecutori materiali ed altri con funzioni di supporto), dimostratisi esperti nell’utilizzo di armi (anche da guerra) ed esplosivi, con attività preparatorie di mesi, la precostituzione di alibi e il reperimento di veicoli, oggetto di furto o rapina, utilizzati per bloccare il transito dei furgoni portavalori.