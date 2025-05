Da Netanyahu l'ok per gli aiuti a Gaza, «ma la conquisteremo»

«Israele sta facilitando l’ingresso di camion con alimenti per l’infanzia» e altre decine di mezzi con aiuti entreranno nei «prossimi giorni», ha comunicato il direttore generale del ministero degli Esteri israeliano, Eden Bar Tal. Il presidente israeliano Isaac Herzog si è felicitato per la notizia, definendola un passo «vitale» affinchè lo Stato ebraico «mantenga le sue capacità militari, operi in conformità con il diritto internazionale e, soprattutto, affinchè si possa preservare la nostra umanità in questa tragedia».

«Per completare la vittoria, sconfiggere Hamas e liberare i nostri ostaggi, non dobbiamo lasciare che la popolazione (palestinese) sprofondi nella carestia, sia per ragioni pratiche che diplomatiche», ha affermato il leader israeliano. «Ci stiamo rapidamente avvicinando alla linea rossa, una situazione in cui potremmo perdere il controllo e allora tutto crollerebbe», ha aggiunto, motivando così la decisione.

L’annunciata ripresa dell’ingresso degli aiuti sembra essere frutto delle pressioni Usa, che stanno lavorando intensamente perchè venga raggiunto un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Tuttavia da Doha, fonti informate rilanciate da Yedioth Ahronoth hanno riferito che nessun progresso è stato fatto finora durante i colloqui, ripresi la settimana scorsa dopo la liberazione da parte di Hamas dell’ostaggio israelo-americano Edan Alexander. Sul tavolo c'è una proposta aggiornata sulla quale sta spingendo l’inviato speciale Usa, Steve Witkoff, ma finora senza risultati.

Se da una parte Netanyahu ha dovuto capitolare sugli aiuti, dall’altra non intende rinunciare alla guerra, anzi. Annunciandoli, il premier israeliano ha voluto tacitare l’opposizione interna al governo, assicurando che la pressione militare continuerà invariata. «Prenderemo il controllo di tutto il territorio della Striscia di Gaza. Non ci arrenderemo. Ma per avere successo, dobbiamo agire in un modo che non possa essere fermato», ha affermato.

Ieri, l’Idf ha annunciato l’avvio di «estese operazioni terrestri in tutta la Striscia di Gaza settentrionale e meridionale», nell’ambito della nuova offensiva 'I carri di Gedeonè. Una campagna di bombardamenti senza sosta che ha già fatto almeno 52 morti da mezzanotte e prosegue, ha fatto sapere il portavoce della Difesa civile nell’enclave, Mahmud Bassal.

L’Idf ha esortato i residenti di diverse aree nel nord di Gaza, tra cui Khan Yunis, Abasan al-Kabira e Bani Suheila, a evacuare verso al-Mawasi prima di «un attacco senza precedenti» nella zona. Il portavoce Avichay Adraee, ha designato come «zona di combattimento pericolosa» l’intero governatorato di Khan Yunis, dove l’esercito israeliano non operava in modo estensivo dall’aprile 2024.

Proprio l’espansione dell’aggressione militare israeliana nella Striscia ha spinto il vice presidente americano J.D. Vance a decidere di non recarsi in Israele dopo la tappa a Roma per l’insediamento di Leone XIV. Secondo quanto riferito da un alto funzionario statunitense, citato da Axios, sulla possibile missione era stati avviati dei colloqui tra le parti.

Ma alla fine il numero due della Casa Bianca ha voluto evitare che sembrasse un via libera dell’amministrazione Trump all’operazione su larga scala in corso in un momento in cui Washington sta spingendo per un accordo sul cessate il fuoco e la liberazione di ostaggi. D’altra parte, il vice presidente non ha voluto fare una campagna di pressione pubblica su Israele e ha citato ragioni «logistiche».

Dalla Casa Bianca, la portavoce Karoline Leavitt ha sottolineato che Trump «continua a dialogare con entrambe le parti in conflitto nella guerra a Gaza», Israele e Hamas, ribadendo che il desiderio del presidente è «la fine del conflitto e il ritorno di tutti i rapiti».

La ripresa dell’ingresso degli aiuti nella Striscia ha provocato fibrillazioni all’interno del governo: la decisione infatti è duramente osteggiata da uno dei leader di estrema destra, il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che si è scagliato contro questo «grave e serio errore», sostenendo che la maggioranza dell’esecutivo è con lui.

A difendere l’operato del premier è invece intervenuto a sorpresa l’altro leader dell’estrema destra, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich: in conferenza stampa, ha sostenuto che «nessun aiuto finirà nelle mani di Hamas». Il leader di Sionismo Religioso ha anche assicurato che la nuova offensiva segue un «approccio completamente diverso, niente più incursioni od operazioni lampo: ora conquistiamo, purifichiamo e restiamo. Finchè Hamas non sarà distrutta». «Lungo il percorso - ha aggiunto - anche ciò che resta della Striscia verrà spazzato via».