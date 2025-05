In piazza San Pietro i fedeli di Grammichele

Cordiale e alla mano come Francesco, ma anche diplomatico e di polso, in grado di fronteggiare i grandi della Terra e aiutare la pace. Così i fedeli della Confraternita del Santissimo Sacramento di Grammichele, in provincia di Catania, raccontano le loro impressioni su papa Leone XIV, mentre in via della Conciliazione aspettano il passaggio della papamobile.

«E' una persona dolce e buona, potrebbe far cambiare tante cose - dice Agrippina Scaccianti -. Ci aspettiamo che porti più pace e più amore e faccia finire le guerre». Per Angela Giorlando «l'impressione al primo impatto è buona. Ma Francesco mi piaceva di più perché era umile». Tina Caruso non vede differenze con il pontefice precedente: «E' alla mano come lui».

Francesco Anfuso sottolinea la discontinuità rispetto a Francesco: «E' molto differente, più di polso. Potrà contrastare le persone potenti come Trump e Putin». Stessa opinione da Giovanni Giorlando: «E' più diplomatico di Francesco, più adatto a parlare con i potenti del mondo. Per le sfide del mondo d’oggi, dall’intelligenza artificiale alle guerre, ci vuole un papa così». Per Rosetta Russo, Leone XIV «ha gli occhi buoni. Darà la sua impronta e la sua linea. Man mano impareremo a conoscerlo».