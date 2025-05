Valanga in Svizzera, due vittime potrebbero essere italiane

La polizia svizzera sta indagando sulla possibilità che due delle vittime della valanga staccatasi dal massiccio dell’Alphubel possano essere italiane. Lo fa sapere la Farnesina

Una violenta valanga si è verificata sull'Eiger, nell’Oberland Bernese, in Svizzera. Diverse persone sono rimaste sepolte ed è in corso un’operazione di salvataggio su larga scala, scrivono i media locali. L’operazione coinvolge numerose squadre di soccorso. Secondo le immagini diffuse in rete, sul posto sono presenti diversi elicotteri e numerosi soccorritori.