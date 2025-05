Incidente nautico a Venezia, donna cade da catamarano e muore

Nel tardo pomeriggio di sabato, alle 18.41, i vigili del fuoco sono intervenuti a Marina di Sant'Elena, a Venezia, per un grave incidente nautico che ha coinvolto una giovane donna caduta da un catamarano e rimasta impigliata sott'acqua con una cima nell’elica. I soccorritori sono arrivati sul posto in soli otto minuti con due autopompe lagunari e l’elicottero Drago 160, a bordo del quale si trovavano anche i sommozzatori del reparto volo. Uno di loro si è immediatamente immerso in acqua, riuscendo a liberare la giovane in meno di un minuto tagliando la cima. La donna è stata subito affidata alle cure del personale sanitario del Suem, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano e il medico ha dovuto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche la capitaneria di porto e i carabinieri.