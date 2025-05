Eurovision, sottotitoli e armonica a bocca per Lucio Corsi

Come nella serata della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, dove si è esibito come ospite - avendo già diritto di accesso alla finale -, Lucio Corsi - con il suo solito trucco bianco e la giacca dalle spalle giganti - ha suonato la sua armonica a bocca. Una piccola rivoluzione in una manifestazione che non prevede strumenti suonati dal vivo, ma solo basi registrate. Applausi dal pubblico della St. Jacokshalle alla fine della sua Volevo essere un duro, che per essere più comprensibile al pubblico europeo della manifestazione aveva i sottotitoli in inglese