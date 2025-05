Duplice omicidio a Roma, le vittime freddate a colpi di pistola

Due uomini uccisi a colpi d’arma da fuoco sono stati trovati all’interno di una falegnameria in via della Stazione di Ottavia, alla periferia di Roma. A dare l’allarme il proprietario che ha riferito di aver trovato all’interno del proprio esercizio commerciale il corpo di un uomo disteso a terra e senza vita. Sul posto gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica. Una delle vittime avrebbe due ferite da colpi d’arma da fuoco alla testa e due alla schiena. Sul posto la polizia di Stato ha trovato anche un altro uomo ferito da arma da fuoco e in gravi condizioni.

Sarebbero entrambi collegati al datore di lavoro i due uomini morti nel corso di una sparatoria in una falegnameria in via della Stazione di Ottavia, alla periferia di Roma. Lo apprende l’AGI. Secondo quanto accertato preliminarmente, i due si sarebbero colpiti a vicenda. Non si esclude la pista dell’omicidio-suicidio. Indaga la Squadra Mobile di Roma.