Papa Prevost ha origini messinesi: il nonno era di Milazzo

Grazie agli atti originali del Comune di Milazzo, sono oggi disponibili due certificati chiave: l’atto di nascita di Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano, nato il 24 giugno 1876 in via Ottaviana a Milazzo, figlio di Santi Riggitano e Maria Alioto; il certificato di matrimonio dei suoi genitori, celebrato a Milazzo il 3 novembre 1853.

Jean Lanti Prevost o Salvatore Santi Riggitano? Un equivoco genealogico che sembra chiarito. Negli ultimi mesi sono circolate diverse versioni sulle origini familiari di Papa Leone XIV (Robert Francis Prevost), eletto al soglio pontificio nel 2025. In particolare, alcune fonti - tra cui la voce Wikipedia in lingua inglese - indicano che il nonno paterno si chiamasse Jean Lanti Prevost, un uomo di origini piemontesi (Settimo Rottaro, Torino), sposato con una donna francese, Suzanne Fontaine. Tuttavia, una rigorosa ricerca genealogica, supportata da documenti ufficiali italiani e da fonti d’archivio americane, ha portato alla luce una verità diversa, ma altrettanto affascinante.

Questi documenti attestano con assoluta certezza che il nonno paterno del Papa non era piemontese, ma siciliano, e che il suo nome era Salvatore Riggitano. Dopo l’emigrazione negli Stati Uniti nei primi anni del Novecento, cambiò identità assumendo il nome John Riggitano Prevost, come confermato dal modulo federale dell’Alien Registration Act del 1940, in cui dichiarò il suo nome di nascita completo.

Lanti o Santi? L’origine di un errore

La confusione nasce quasi certamente da un errore di trascrizione o interpretazione del nome Santi, padre di Salvatore. In contesti americani, dove i nomi italiani erano spesso trascritti a orecchio e con scarsa familiarità linguistica, è facile che la «S» di Santi sia stata scambiata per una «L», generando l’inesistente nome Lanti. Così, John, figlio di Santi (John Riggitano, son of Santi) potrebbe essere stato frainteso e riportato come Jean Lanti Prevost - una forma che non compare in nessun documento ufficiale ma solo in narrazioni secondarie prive di fonti archivistiche.

La conferma

La ricostruzione storica basata su fonti certificate conferma che il nonno paterno di Papa Leone XIV era Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano, nato a Milazzo da una famiglia siciliana, e non un «Jean Lanti» di origini piemontesi. Il cognome Prevost fu assunto successivamente in America per motivi familiari. Si tratta di un caso emblematico di come, in genealogia, sia essenziale distinguere tra narrazione e documentazione. In questo caso, le radici meridionali del pontefice sono ben documentate e restituiscono dignità storica a una vicenda di emigrazione e identità che merita di essere conosciuta nella sua verità.