L'inflazione pesa sul carrello della spesa, sale del 2,6%

Quest’anno per sentirsi più leggeri, soprattutto nel portafoglio, non bisognerà aspettare l’estate. Ci ha pensato già la primavera, con i ponti di Pasqua e 1 maggio, a ricordare agli italiani che il carovita è ancora un tema molto presente. Soprattutto quando si fa la spesa, visto che il tradizionale carrello, lo scorso mese, è schizzato da +2,1% al +2,6%.

Nella sua stima definitiva l’Istat ritocca leggermente al ribasso, dal +2% al +1,9%, l’inflazione di aprile 2025. L’indice resta quindi stabile su base annua, mentre sul mese sale di 0,1%. Ma non c'è molto da festeggiare, perché a preoccupare sono le voci di spesa più sensibili per le famiglie italiane. I rincari colpiscono al cuore la spesa quotidiana: i prezzi degli alimentari continuano a salire, soprattutto quelli non lavorati (+4,2%) e lavorati (+2,2%). Crescono anche i costi dei servizi legati ai trasporti (+4,4%) e alla casa (+0,3%). In controtendenza solo gli energetici, regolamentati e non, in calo rispettivamente del -6,9% e -5,8%. Ma è poca cosa per bilanciare il peso degli aumenti che contano.