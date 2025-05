Cryptogate, la giustizia argentina indaga sui conti del presidente Milei

La magistratura argentina ha puntato i riflettori sui conti bancari del presidente Javier Milei nel quadro delle indagini per la presunta frode legata alla promozione della criptovaluta $Libra. Il giudice che porta avanti le indagini ha chiesto alla Banca centrale di fornire i dati relativi ai conti bancari intestati al leader ultraliberista, a sua sorella, Karina Milei, con l’obiettivo di indagare sui movimenti eseguiti dal 2023 ad oggi.

La meme-coyn $Libra è stata annunciata su X dallo stesso Milei ed è stata acquistata a costo zero da trader in possesso di informazioni privilegiate e poi rivenduta da questi a un prezzo molto più alto nelle ore successive facendo crollare il suo valore dopo aver ottenuto profitti stimati per oltre 100 milioni di dollari.

Il crollo della crypto promossa da Milei è oggetto di indagine anche nei tribunali statunitensi mentre in Argentina, oltre alla causa penale, è aperta anche una causa civile presentata da un gruppo di vittime che sostiene di aver subito danni per 4,5 milioni di dollari e il Parlamento ha costituito una commissione d’inchiesta