«Frodi sul bonus facciate», blitz della guardia di finanza: sequestrati 11 milioni

Le frodi fiscali contestate sarebbero state orchestrate, spiegano la Gdf in una nota, da un sodalizio composto da un imprenditore già noto per reati tributari e fallimentari, «ideatore del meccanismo fraudolento», da un prestanome, formalmente intestatario delle società usate per la creazione dei crediti fittizi e da una commercialista attiva tra le province di Prato e Pistoia, già rappresentante legale di una delle imprese coinvolte e «materialmente incaricata della trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni finalizzate alla generazione dei falsi crediti». I tre «sono risultati diretti beneficiari dei profitti illeciti derivanti dalla monetizzazione dei crediti fittizi».

L’indagine è stata avviata nel 2022 dal Gruppo Prato della Guardia di finanza. Per gli inquirenti gli indagati, attraverso la falsa attestazione di lavori edilizi mai eseguiti, in tutto o in parte, avrebbero indotto in errore l’Agenzia delle entrate, generando crediti d’imposta inesistenti che venivano successivamente ceduti a soggetti terzi in buona fede o monetizzati con il concorso di intermediari professionali. In molti casi, gli immobili sarebbero risultati intestati a persone ignare, talvolta coinvolti solo formalmente tramite la sottoscrizione inconsapevole di atti preliminari o dichiarazioni predisposte ad arte. I presunti proventi illeciti ottenuti dalla cessione fraudolenta dei crediti sarebbero stati «riciclati e reimpiegati mediante complesse operazioni finanziarie e l'acquisto di beni di lusso, immobili e auto di alta gamma», con l' intento «di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme». Per le tre società di capitali sottoposte a sequestro nominati dal gip amministratori giudiziari.