Ucraina, Putin: «Quegli idioti si fanno male con le loro stesse sanzioni»

Quegli idioti si fanno male con le loro stesse sanzioni, ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando dei leader occidentali durante un incontro con i membri della Delovaya Rossiya (Russia degli Affari) che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese.

Non si può avere paura di nuove sanzioni, ma bisogna essere preparati a tutto: «Non si può avere paura. Chi comincia ad avere paura perderà subito tutto».

Secondo Putin, le maggiori economie mondiali stanno cadendo in recessione solo per danneggiare la Russia: «Dobbiamo ovviamente tenerlo presente: possono fare ciò di cui parlano pubblicamente. E noi, ovviamente, dobbiamo almeno minimizzare le conseguenze negative».

I leader dei paesi occidentali agiscono a proprio danno: «Sembra che non faranno mai questo o quello perchè li danneggia. Ma lo fanno, quegli idioti - oh, scusatemi, vi prego».