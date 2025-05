Messico, candidata a sindaco assassinata nello stato di Veracruz: era in diretta su Facebook

Ennesimo episodio di violenza politica in Messico: Yesenia Lara Gutiérrez, candidata a sindaco di Texistepec, nello stato di Veracruz, per il partito al governo Morena, è stata assassinata la notte scorsa. L'attentato è avvenuto durante un atto di campagna in vista delle elezioni del 1 giugno. La vittima stava guidando una carovana di motociclisti e taxi dopo aver concluso una manifestazione quando è stata intercettata da un gruppo armato che ha aperto il fuoco su di lei e sul suo team.

Secondo le informazioni diffuse dal governatore di Veracruz, Rocío Nahle, l’attacco ha causato quattro morti e tre feriti. Gutiérrez sarebbe stata colpita più volte, anche al volto, ed è morta sul colpo.