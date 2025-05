La società saudita DataVolt investirà 20 miliardi di dollari in programmi di intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Lo ha reso noto la Casa Bianca, a margine della visita del presidente Donald Trump in Arabia Saudita.

DataVolt «sta aprocedendo con piani per investire 20 miliardi di dollari in centri dati di intelligenza artificiale e infrastrutture energetiche negli Stati Uniti», si legge in una nota.