Forti scosse di terremoto ai Campi Flegrei, paura e gente in strada

Una forte scossa di terremoto ha creato paura e allarme oggi, martedì 13 maggio, ai Campi Flegrei nel Napoletano. Il sisma si è verificato alle 12.10 ed è stato di magnitudo 4.4 secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che individua l’epicentro nel Golfo di Pozzuoli. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 3.5 alle 12.22.

Tante le persone scese in strada. Evacuata la sede dell'Università Federico II di Napoli di Fuorigrotta. Non appena è scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati fuori, in strada. Le lezioni sono state sospese in diverse scuole di alcuni quartieri partenopei. Dopo le scosse, gli studenti e gli insegnanti hanno lasciato le aule, collocati negli spazi aperti all'interno degli istituti o uscendo in strada. Chiusi al pubblico temporaneamente i siti del Parco archeologico.

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha convocato per il pomeriggio a Roma un vertice con i capi dipartimento di Protezione civile e Casa Italia per una verifica delle attività di ricognizione tecnica nell'area dei Campi Flegrei.