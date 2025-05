Il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV: mai più la guerra

«Oggi, fratelli e sorelle, ho la gioia di pregare con voi e con tutto il Popolo di Dio per le vocazioni, specialmente per quelle al sacerdozio e alla vita religiosa. La Chiesa ne ha tanto bisogno!». Lo ha detto Leone XIV al Regina Caeli, in occasione dell’odierna Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. «Ed è importante che i giovani e le giovani trovino, nelle nostre comunità, accoglienza, ascolto, incoraggiamento nel loro cammino vocazionale, e che possano contare su modelli credibili di dedizione generosa a Dio e ai fratelli», ha aggiunto papa Prevost.

«Facciamo nostro l'invito che Papa Francesco ci ha lasciato nel suo Messaggio per la Giornata odierna: l’invito ad accogliere e accompagnare i giovani - ha detto ancora il Pontefice -. E chiediamo al Padre celeste di essere gli uni per gli altri, ciascuno in base al proprio stato, pastori 'secondo il suo cuorè (cfr Ger 3,15), capaci di aiutarci a vicenda a camminare nell’amore e nella verità».

«La Vergine Maria, la cui vita fu tutta una risposta alla chiamata del Signore, ci accompagni sempre nella sequela di Gesù», ha quindi aggiunto il Papa introducendo la preghiera mariana.

«Oggi in Italia e in altri paesi si celebra la Festa della Mamma. Mando un caro saluto a tutte le mamme con una preghiera per loro e per quelle che sono già in cielo. Buona festa a tutte le mamme!».

Sono quasi centomila le persone che hanno raggiunto San Pietro per assistere al primo Regina Caeli di papa Leone XIV. E’ una prima stima da fonti della Questura. Ci sono ancora diverse persone anche ai varchi di prefiltraggio.