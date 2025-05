Rifiuta di sottoporsi all'alcol test, è stato arrestato 12 anni dopo

La squadra mobile della questura di Como ha eseguito questa mattina un ordine di arresto emesso dalla Procura della Repubblica di Monza nei confronti di un uomo di 56 anni residente a Mozzate, in provincia di Como, che più di 12 anni fa, il 13 gennaio del 2013, fermato per un controllo in provincia di Milano, si era rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro.

La conseguente condanna è diventata esecutiva e l'uomo è stato trasferito nel carcere comasco del Bassone. Deve pagare una ammenda di 2.500 euro e scontare nove mesi di detenzione.