Vance: «Mosca non può chiedere territori che non ha preso»

«La Russia non può aspettarsi di ottenere territori che non ha ancora conquistato»: lo ha detto il vicepresidente Usa JD Vance in una intervista a Fox News, spiegando che la richiesta di terre non ancora controllate dalle forze russe fa parte «degli elementi che hanno incluso nel piano di pace iniziale».

Nell’intervista, Vance ha ribadito le dichiarazioni rilasciate mercoledì al meeting dei leader di Monaco a Washington, dove ha detto che Mosca «chiede troppo» e probabilmente dovrà fare delle concessioni. Ma Vance ha spiegato che le richieste altissime del Cremlino hanno senso perché la Russia crede di vincere la guerra. «Sapevamo che la prima offerta russa sarebbe stata eccessiva, sapevamo che avrebbero chiesto più di quanto fosse ragionevole dare, è così che spesso funzionano i negoziati», ha affermato. «Ma non è questo che mi preoccupa. Ciò che mi preoccuperebbe è se concludessimo che i russi non stanno negoziando in buona fede», ha aggiunto.