Uomo accoltellato a Pescara, arrestata una ventenne

Un uomo di 40 anni è stato accoltellato in pieno centro a Pescara, nei pressi del Terminal bus. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio. In particolare, il 40enne è stato colpito a una gamba da una donna di 20 anni, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. La 20enne è poi fuggita, ma è stata inseguita e bloccata nel giro di qualche minuto da una agente della polizia locale. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, con squadra Volante e squadra Mobile, che ha ricostruito i fatti, anche con l’ausilio delle immagini delle videocamere di sorveglianza.

La giovane è stata arrestata. Il coltello è stato ritrovato e sequestrato. Il 40enne è stato soccorso e trasportato in ospedale: non è in pericolo di vita